Внедрение CRM (vTiger?)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок234 просмотра

Необходимо внедрение CRM системы для интернет магазина (розничные продажи)

После анализа найденных вариантов был остановлен выбор на vTiger. Но выбор не окончательный

Есть краткое ТЗ.

Ключевые моменты:

- забор заказов с сайтов/площадок

- интеграция новая почта

- интеграция смс сервиса

- коррекция/доработка под бизнес процессы и т.п

Предоставлю ТЗ 

6 лет назад
bbook
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров