Требуется программист работающий с Битрикс. Нужно настроить Экспорт данных с сайта, работающего на Битрикс, на другие сайты. Что именно нужно сделать: Необходимо настроить выгрузку товаров c сайта агентства недвижимости (Битрикс) на рекламные ...
Внедрение CRM (vTiger?)
Необходимо внедрение CRM системы для интернет магазина (розничные продажи)
После анализа найденных вариантов был остановлен выбор на vTiger. Но выбор не окончательный
Есть краткое ТЗ.
Ключевые моменты:
- забор заказов с сайтов/площадок
- интеграция новая почта
- интеграция смс сервиса
- коррекция/доработка под бизнес процессы и т.п
Предоставлю ТЗ
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