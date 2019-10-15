Потрібно внести правки на сайті OpenCart, де після оновлення частково зникли доопрацювання корзини. Вимагається оцінка часу для виправлення помилок.
- $30Веб-программирование4 заявкиОткрытдень назад
- $15
Задача полягає у створенні файлу, де будуть представлені два розміри книжок з підписами їх формату. Пропорції мають відповідати актуальним стандартам. Потрібно підготувати шаблон у форматах CDR чи AI, де права книжка буде фіксованою, а лівий формат змінюватиметься. Шаблон має дозволяти редагування текстових надписів та експортування різних варіантів.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен24 дня назад
- $200
Необхідно реалізувати синхронізацію замовлень з Опенкарт в CRM через API. Передбачено завантаження замовлень, обмін статусами та відправка ТТН. Мається детальне ТЗ з описом таблиць і інструкціями. Запуск синхронізації буде проходити через крон. Проект орієнтований на Україну.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Необходимо перевести в кривые колесо характеристик кофе, включая полный перевод текста. Требуется также найти используемые шрифты и сдать работу в форматах CDR или EPS.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрытгод назад
- $100
Необхідно виправити існуючий скрипт на js для обробки емейлів від визначених відправників та заповнення даних у гугл таблицю. Скрипт працює на nix системі, але після 20.12 виникли проблеми з форматом емейлів. Очікується забезпечення коректного парсингу та заповнення стовпців.Прикладное ПО5 заявокЗакрытгод назад
- $300
Вкратце: Несколько уровней пользователей. Прохождение теста на 200 вопросов с фиксированием времени, доступ к результатам согласно типу пользователя, построение графика и гистограммы на их основе. Автоотправка результатов, других напоминаний. Есть тз. ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день Нужно выполнить комплекс работ с целью повышения скорости работы сайта на опенкарт 1.5.6.4 Проанализировать состояние, удалить лишние модули, исправить ошибки, доработать что нужно. Адрес предоставлю по запросу. Оплата скорее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1200
Есть vtiger с частично реализованным функционалом. Нужно доработать интеграцию с ещё двумя площадками, внести настройки, кое что поправить, перенести информацию со старой crm и запустить. Нужен исполнитель с хорошим опытом работы в тайгерСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Нужен скрипт который готовое векторное изображение состоящее из 20-35 цветов каждый сектор пронумерует (добавит цифры в каждый сектор) нужного размера (от и до) в зависимости от размера сектора. А также сможет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $100
По файлу работ Исправить2newИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно 1. Изменить отображение списка товаров в категории при просмотре на мобильном. Сейчас 1 в ширину, нужно чтобы по 2 было. 2. В блоке товара внизу есть дополнительные аксессуары к товару - их ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Основная задача такая чтобы был один телеграмм и один viber для клиентов, чтобы не терялись заявки и вопросы от клиентов и обязательно поступали менеджерам. Функционал телеграмм видится таким: - распределение заявок ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Корзина плохо работает. Грузится долго и непонятно что происходит. Установлены модуль симпл и новая почта. Есть особенность корзины - нескольких типов клиентов, заказ в заказе. Как вариант добавить вращающийся значок при загрузке, чтобы пользователь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $2000
Необходимо внедрение CRM системы для интернет магазина (розничные продажи) После анализа найденных вариантов был остановлен выбор на vTiger. Но выбор не окончательный Есть краткое ТЗ. Ключевые моменты: - забор ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад