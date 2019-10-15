bbook

Алексей bbook

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
4 отзыва
1 новый
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров+1 новый

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
41 минуту назад
$15
10 баллов
24 дня назад
Файл з зображенням порівняння форматів книжок
новый отзыв
Adobe IllustratorCorelDRAWДизайн листовокСоздание иллюстраций
Приємна співпраця, гарно пояснив задачу. Рекомендую!
Дякую за реалізацію, приємне спілкування.
Ответный отзыв
kavaba
Сергей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Аванс по файлу доработок для начала работ
Всем рекомендую, абсолютно адекватный во всех смыслах заказчик
Внимательный, общение по делу.
Ответный отзыв
kavaba
Сергей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить/доработать верстку opencart
Opencart
Все отлично, четкая задача, всегда на связи, своевременная оплата
Четко и по делу. Без описания проблем сложностей и тому подобного. Понравилось
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oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$29
10 баллов
6 лет назад
Переделать корзину опенкарт. Тормозит
Opencart
Великолепно! Ну, правда. Я уже стал привыкать к вялости и сопливости нынешних заказчиков. И тут - прорыв! Почти, как в былое время. Рекомендую от всей души.
Все гуд! Шутки необычные) Будем сотрудничать если еще возникнут вопросы.
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