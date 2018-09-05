Необходимо внедрение CRM системы для интернет магазина (розничные продажи) После анализа найденных вариантов был остановлен выбор на vTiger. Но выбор не окончательный Есть краткое ТЗ. Ключевые моменты: - забор ...
Наполнить сайт
Требуется наполнить сайт на Wordpress.
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