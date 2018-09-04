Требуется установить плагин на сайт на Open Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка191 просмотр

Требуется установить на сайт на open cart плагин, есть инстаграм и телеграм. Надо установить плагин , который будет делать перепост из инстаграмма на сайт (в раздел блог) и в телеграмм. Оставляйте ваш скайп, все обсуждения там 

7 лет назад
valiant586
Антон 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров