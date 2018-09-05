Перенести сайт с Joomla на Netcat

Есть два похожих сайта, которые работают на Joomla 3.8. Нужен специалист, который сможет перенести эти сайты на Netcat

Обязательно нужно иметь опыт работы с Netcat. Проект срочный требует быстрого решения. Детальное ТЗ будет предоставлено исполнителю.