Перенести сайт с Joomla на Netcat

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки332 просмотра

 

Есть два похожих сайта, которые работают на Joomla 3.8. Нужен специалист, который сможет перенести эти сайты на Netcat 

Обязательно нужно иметь опыт работы с Netcat. Проект срочный требует быстрого решения. Детальное ТЗ будет предоставлено исполнителю.

Joomla
7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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