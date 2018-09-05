Плагин – UserPRO с дополнением PrivateMessaging. Плагины делают возможность личной переписки между пользователями на сайте Wordpress, уже существует функционал оповещения пользователя о новом сообщении на почту. Задача – реализовать оповещение пользователей о новых сообщениях ...
Поставить шаблон OpenCart
Необходимо поставить шаблон OpenCart
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