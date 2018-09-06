Изменение размера миниатюры в WordPress

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Завершен3 заявки182 просмотра

Добрый день.

Необходимо в премиум WordPress теме изменить размер миниаюр для новых постов. А также с возможностью редактирования миниатюр к старым постам. Нужно выставить определенные размеры.

Из горизонтального размера необходимо сделать вертикальный, пример прикрепил. 

В приват прошу не писать, оставляйте заявки здесь.

Заранее спасибо.

WordPress
7 лет назад
themefire
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо Александру за работу! Всегда на связи, задачу устранил очень быстро и аккуратно. Обсудили наше дальнейшее сотрудничество, будем работать дальше. Рекомендую Александра, как ответственного исполнителя!
Спасибо за проект и приятное общение. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад