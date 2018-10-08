Настроить тему StoreFront на WordPress

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Завершен3 заявки197 просмотров

Есть сайт интернет магазина на WordPress. Адрес смотрите на скриншоте site.png

Установлена тема StoreFront, также создана child тема для изменений. Установлен WooCommerce. 

Необходимо настроить тему StoreFront (возможно понадобится поработать с версткой) согласно заданному шаблону 

- подкорректировать вывод верстки, размеры блоков

- настроить вывод на главную страницу соответственно заданному шаблону сайта-донора - см donor.png

- подкорректировать страницу товара

Предлагайте сроки и бюджет. Если работали с этой темой раньше, укажите в заявке

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Ros
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$45
3 дня
Работал с Романом по созданию магазина на Wordpress с темой StoreFront. Сделано все быстро (практически в указанный срок, который рассчитать точно все равно невозможно из-за непредвиденных деталей). Результатом очень доволен, считаю исполнителя ответственным и надежным, способным достаточно точно оценивать объем и сроки по работе и выполняющим свои обязательства.
Все отлично, рекомендую. Четко поставленное тз и постоянно на связи для деталей. Надеюсь будем дальше работать .

Заявки фрилансеров

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад