Настроить тему StoreFront на WordPress

Работал с Романом по созданию магазина на Wordpress с темой StoreFront. Сделано все быстро (практически в указанный срок, который рассчитать точно все равно невозможно из-за непредвиденных деталей). Результатом очень доволен, считаю исполнителя ответственным и надежным, способным достаточно точно оценивать объем и сроки по работе и выполняющим свои обязательства.