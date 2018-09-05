Необходимо добавить многоязычность на действующий сайт WP + сделать небольшие правки и доработки по верстке. Ссылка на сайт: http://autoglobaltrader.com/
Лендинг пейж
Нужен лендинг Пейдж на тему "дизайнерская мебель под заказ".
Заявки фрилансеров
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