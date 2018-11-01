Доработка сайта на WP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок165 просмотров

сайт event.garcom.kz

WordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель очень рекомендую
Всё прошло хорошо!

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад