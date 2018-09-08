Доработки на Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки176 просмотров

1)Необходимо в разделе Акции вывести отображение акционной цены в листинге товаров.

Сейчас так: https://imthailand.ru/akcii/, не видно акционной цены, в отличие от главной: https://imthailand.ru

2) Опенкарт по умолчанию режет description карточек товара до 255 символов, нужно убрать это ограничение.

Указывайте сроки и стоимость работы.

Opencart
7 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

volk29
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Рекомендую, грамотный спец.
Хорошая обратная связь,быстрая оплата,рекомендую!

Заявки фрилансеров

volk29
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад