Необходимо добавить многоязычность на действующий сайт WP + сделать небольшие правки и доработки по верстке. Ссылка на сайт: http://autoglobaltrader.com/
Доработки на Опенкарт
1)Необходимо в разделе Акции вывести отображение акционной цены в листинге товаров.
Сейчас так: https://imthailand.ru/akcii/, не видно акционной цены, в отличие от главной: https://imthailand.ru
2) Опенкарт по умолчанию режет description карточек товара до 255 символов, нужно убрать это ограничение.
Указывайте сроки и стоимость работы.
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