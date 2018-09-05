Надо срочно сверстать главную. Вкратце:

-4 экрана

-примерно 50% это обычная адаптивная верстка

-еще 50% незначительные доработки компонентов

ТЗ ниже

Постоянно на связи, + с вас любой вменяемый вариант верстки под смартфоны на свое усмотрение (как проще, главное контент, не дизайн, но конечно связь с ПК версией должна просматриваться)

При скроле экраны полностью меняют один другой в версии для ПК, т.е. 1 поворот колеса – скрол на другой экран. В версии для мобильного такого не требуется. По мобильной версии написал выше.

1. Экран 1 адаптивно резиновая верстка.

А. Страницу надо доработать согласно Screen 1 (ссылка ниже). Весь блок Дома 3WOODD (выделен красным прямоугольником) поднять на уровень заголовка выше. Правее добавить текст про акции. Тексты возможно будут правиться. Дать ссылку на файл с кодом данного экрана. 400руб

2. Экран 2

А. хедер и меню остаются как в файле Screen2, поведение меню как в стандарте при переходе на следующий экран, появляется бургер в зоне хедера, полоса меню пропадает Основная часть экрана делится вертикально пополам, слева текст, справа фото адаптивно резиновая верстка. Фото не выбрано, тексты возможно будут правиться, дать ссылку на файл с кодом данного экрана. 300руб – ну очень простая верстка

Б. Нижний блок адаптация компонента Тизеры на главной. Нужно поменять только верстку тизера: картинка слева, текст справа, визуализация по всей ширине экрана 500руб простое изменение компонента

3. Экран 3

А. Блок с кем вы могли бы работать адаптация компонента Наши достижения из шаблона (посмотреть тут stroy.aspro-demo.ru/compa... У нас я его отключил. Изменить фон, добавить cicle-slide. Показать в коде настройку смены картинки фона (чтобы не делать поле в админке). Кол-во оставляем 4штуки как в шаблоне. 500руб – опять же тут минимум исправлений, верстку элемента только поправить)

Б. Блок отзывы адаптивно резиновая верстка, карусель с пагинацией, указать где код блока для добавления новых, редактирования ссылок на соответствующую Нашу работу. Объяснять как работает не надо. 600руб – чуть-чуть сложнее верстка + пагинация

4. Экран 4

А. Отзывы верстка заголовков и т.д. адаптивно-резиновая, самих вопросов-ответов адаптация компонента отзывы. У нас отключен, надо включить, он в разделе Информация, пример тут stroy.aspro-demo.ru/info/... В компонент добавляем атрибут показывать на главной. Если такой атрибут стоит, то отображаем на главной на Экране 4 в максимальной сетке 2 колонки, 3 ряда. Размеры блока Вопрос-Ответ не меняем, например, если вопросов ответов меньше 6. Если их больше 6, оставляем 6, какие (по алфавиту, по дате создания) как проще сделать. При нажатии на смотреть весь текст ответа какая-то динамика (расширение высоты блока) чтобы увидеть весь текст. (этот блок включить надо) 1000руб – тут надо потрогать компонент поглубже

Визуализация тут yadi.sk/d/YKJdtgIW3aovZb

PSD есть но от другой версии, достать можно почти все рисунки. Тех что нет в PSD – ставите ссылку на любой другой.

Если что готов созвониться и сразу начать