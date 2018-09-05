Нужно натянуть html-шаблон на WordPress по ТЗ

Нужно натянуть html-шаблон с трех страниц по ТЗ на Wordpress актуальной версии, добавление мультиязычности, небольшие изменения пары блоков. Используется вот этот лицензионный шаблон http://gamba-studio.com/organic/index.html большая часть функционала шаблона использована не будет.

Управление контентом нужно сделать сделать через метод доп. полей страницы Wordpress (в том числе картинки)

Также блок с фруктами должен иметь функционал загрузки дополнительных карточек по нажатию на load more (эту задачу исполнять последней). Сделать через AJAX.

Более подробное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/11adoEmbP7WNH4nxVUTcJmmFvj7cQk0p9TNkhMichY1s/edit?usp=sharing

В заявке указываем бюджет. Крайний срок суббота - вечер. Разработка на продакшн хостинге. Кандидаты без отзывов отклоняются. Оплата по факту полного утверждения - мои отзывы говорят о надёжности.