Нужна помощь по PHP

1)Необходимо в разделе Акции вывести отображение акционной цены в листинге товаров. Сейчас так: https://imthailand.ru/akcii/, не видно акционной цены, в отличие от главной: https://imthailand.ru 2) Опенкарт по умолчанию режет description карточек товара до 255 символов, нужно ...