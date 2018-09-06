Нужна помощь по PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка128 просмотров

Требуется профи в PHP подробности в лс частный проект

PHP
7 лет назад
vitalik2283
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$320
12 дней
Нужна была доработка проектов http://e-loto.net/ref-154981.html look.com.ua Всё было сделано быстро в сроки, второй раз работаю с Артёмом, советую как грамотного исполнителя и специалиста в своём деле.
Второй проект с Виталием, отличный заказчик с чёткой постоновкой задач, надеюсь ещё поработаем)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад