Wordpress организация размещения материалов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка143 просмотра

Слайдер на 3 записи, лента на главной на 6 записей. 

В рамках этой структуры организовать публикацию таким образом, чтобы попадаемая в слайдер запись не публиковалась в ленте, а после того как запись снимается с публикации в слайдере, появлялась в ленте

WordPress
7 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров