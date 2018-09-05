Wordpress организация размещения материалов

Слайдер на 3 записи, лента на главной на 6 записей.

В рамках этой структуры организовать публикацию таким образом, чтобы попадаемая в слайдер запись не публиковалась в ленте, а после того как запись снимается с публикации в слайдере, появлялась в ленте