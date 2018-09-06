Настроить карусель картинок в теме violet (cms osclass)

Здравствуйте, нужно найти настроить шаблон violet (cms osclass), когда я импортируюобъявления плагином universal xml importв шаблон violet,картинки в карусели показываются в уменьшенном виде 4х8 пикселей (на видео все

видно https://youtu.be/CxOxbvifKmE),а если сменить тему на другую то все работает нормально.Сайт с ошибкой http://ca51471-wordpress-31.tw1.ru данные для доступа к файлам сайта предоставлю.