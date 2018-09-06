Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом: 1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева) 2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание) 3) Добавить ...
Очистить от вирусов сайт на MODx
Доброго, хостеры отключили сайт на CMS MODx по подозрению в майнинге. надо почистить от взлома и закрыть дырку. Пишите цену и сроки
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