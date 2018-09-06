Очистить от вирусов сайт на MODx

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Доброго, хостеры отключили сайт на CMS MODx по подозрению в майнинге. надо почистить от взлома и закрыть дырку. Пишите цену и сроки

MODX
7 лет назад
timphpdev
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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