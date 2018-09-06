Натянуть новый шаблон на сайт и внести правки (wordpress)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки142 просмотра

Описание ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1S5kcWYG2pX7BcM2YIOWVsriHu6sBo0JINilcdRLyIZE/edit?usp=sharing

WordPress
7 лет назад
mihajlov777
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$225
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад