Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта promteplitsy.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю
- $150Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Здравствуйте, нужно создать универсальный импортер (загрузчик) объявлений для системы создания и управления сайтом UniSite REALTY и UniSite BOARD. Цены указывайте в заявкеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта на тематику картины маслом kartinymaslom.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаюПродающие тексты16 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую!На каждой странице сайта plastikovyye-dveri.ru нужен рерайт текста, с уникальность от 50% Возможно увеличить количество символов до 1000. Скажите стоимость работы и сроки выполнения. Бюджет до 15 000 р.Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, для сайта по картинам plastikovyye-okna.ru, нужно придумать шапку для каждой страницы. Цену и стоимость назовите вы, работаю через безопасную сделкуДизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru сwordpress на opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 15 000 р.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет, в шаблоне wp Electro нужно описание страницы магазинапереместить вниз, доступ к сайту и к шаблону предоставлю. Ссылка где нужно поменять http://ca51471-wordpress-46.tw1.ru/shop/Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $3
Здравствуйте, нужно настроить проект для плагина wp all import что бы загрузить товары в wordpress. Доступ к сайту предоставлю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru с wordpressна opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 300$Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $230
Здравствуйте, для сайта по картинам kartinymaslom.ru нужнопридумать шапки для каждой страницы рубрик из левого меню, и для каждой страницы из верхнего меню. Бюджет до 15000 р.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $650
Здравствуйте! Требуется рерайт всего текста для трех сайтовplastikovyye-okna.ru, ostekleniye-balkonov.ru, plastikovyye-dveri.ru. Ответы на автомате не интересуют, ознакомьтесь, скажите стоимость и сроки выполнения. Бюджет до 45 000 р. Спасибо.Рерайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1200
Здравствуйте, нужно продвинуть сайт plastikovyye-okna.ru Ознакомьтесь с сайтом и коротко напишите перечень работ, которые вы будете выполнять, сколько будет стоить, и какие сроки что бы поднять сайт по среднечастотным запросам в топ 5-10 Не пишите ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день есть сайт ostekleniye-balkonov.ruс wordpress на opencart с сохранением общейструктуры сайта и подключенного функционала (контактная форма таймеры и т.д.). Посмотрите и назовите цену, бюджет до 40 000 р.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, нужно перенестисайт plastikovyye-dveri.ru с wordpress на Joomla с сохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Посмотритеи назовите цену, бюджет до 25 000 р.HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте,Нужно перенести сайт plastikovyye-dveri.ru с wordpress на modx, так же нужно перенестиструктуру сайта и подключенного функционала (контактная форма таймеры и т.д.). Посмотрите и назовите цену, бюджет до 35 000 р.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Здравствуйте. Задача: Перенести сайт kartinymaslom.ru с Вордпресс на Битрикса ссохранением всех ссылок, разделов, меты, подключенных звонилок и чатов. Поитогу я должен получить идентичный сайт, но на Вордпрессе. Оцените объем работы и назовите цену, бюджет ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно доработать сайт kartinymaslom.ru,написан на вордпрессе. Ознакомьтесь с сайтом и напишите цену работы. Бюджет до 20 000 р. Требуется: 1.Добавить возможность добавления нового города (и возможность привязать квартиры к этому городу), а также отображение ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый день, для сайта по картинам ostekleniye-balkonov.ru нужно придумать шапку для каждой страницы. Цену и стоимость назовите вы, Бюджет до 13000 р. Ознакомьтесь с сайтом, не пишите ответы на автомате, читать не буду.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $230
Добрый день. Требуется перевод всех страниц на сайте plastikovyye-okna.ruна американский english. Ознакомьтесь с сайтом и назовите сроки и цену за перевод всего сайта. Бюджет до 15000 р.Переводы40 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно продвинуть сайт kartinymaslom.ru Не пишите ответы на автомате, читать не буду. Ознакомьтесь с сайтом и коротко напишите перечень работ, которые вы будете выполнять, сколько будет стоить, и какие сроки, чтобы поднять сайт в топ ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад