raelm

Андрей raelm

 
53 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Для сайта необходимо написать seo текст

    $150

    Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта promteplitsy.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Для сайта необходимо написать seo текст.

    Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта на тематику картины маслом kartinymaslom.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю

    Продающие тексты16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать рерайт текста на сайте

    Приветствую!На каждой странице сайта plastikovyye-dveri.ru нужен рерайт текста, с уникальность от 50% Возможно увеличить количество символов до 1000. Скажите стоимость работы и сроки выполнения. Бюджет до 15 000 р.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сменить cms на сайте на opencart

    Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru сwordpress на opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 15 000 р.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сменить cms сайта

    $300

    Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru с wordpressна opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 300$

    Opencart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Для сайтов по оконной тематики нужен рерайт

    $650

    Здравствуйте! Требуется рерайт всего текста для трех сайтовplastikovyye-okna.ru, ostekleniye-balkonov.ru, plastikovyye-dveri.ru. Ответы на автомате не интересуют, ознакомьтесь, скажите стоимость и сроки выполнения. Бюджет до 45 000 р. Спасибо.

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется поисковое продвижение сайта

    $1200

    Здравствуйте, нужно продвинуть сайт plastikovyye-okna.ru Ознакомьтесь с сайтом и коротко напишите перечень работ, которые вы будете выполнять, сколько будет стоить, и какие сроки что бы поднять сайт по среднечастотным запросам в топ 5-10 Не пишите ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поменять cms на сайте

    Добрый день есть сайт ostekleniye-balkonov.ruс wordpress на opencart с сохранением общейструктуры сайта и подключенного функционала (контактная форма таймеры и т.д.). Посмотрите и назовите цену, бюджет до 40 000 р.

    OpencartWordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сменить cms сайта

    Привет, нужно перенестисайт plastikovyye-dveri.ru с wordpress на Joomla с сохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Посмотритеи назовите цену, бюджет до 25 000 р.

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести сайт на друю cms

    Здравствуйте,Нужно перенести сайт plastikovyye-dveri.ru с wordpress на modx, так же нужно перенестиструктуру сайта и подключенного функционала (контактная форма таймеры и т.д.). Посмотрите и назовите цену, бюджет до 35 000 р.

    MODXWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести сайт с Wordpress на Битрикс

    $600

    Здравствуйте. Задача: Перенести сайт kartinymaslom.ru с Вордпресс на Битрикса ссохранением всех ссылок, разделов, меты, подключенных звонилок и чатов. Поитогу я должен получить идентичный сайт, но на Вордпрессе. Оцените объем работы и назовите цену, бюджет ...

    WordPress
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  •   Добавить выбор города на сайт (WordPress)

    $30

    Нужно доработать сайт kartinymaslom.ru,написан на вордпрессе. Ознакомьтесь с сайтом и напишите цену работы. Бюджет до 20 000 р. Требуется: 1.Добавить возможность добавления нового города (и возможность привязать квартиры к этому городу), а также отображение ...

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать шапки для всех страниц сайта

    $200

    Добрый день, для сайта по картинам ostekleniye-balkonov.ru нужно придумать шапку для каждой страницы. Цену и стоимость назовите вы, Бюджет до 13000 р. Ознакомьтесь с сайтом, не пишите ответы на автомате, читать не буду.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести весь сайт на английский

    $230

    Добрый день. Требуется перевод всех страниц на сайте plastikovyye-okna.ruна американский english. Ознакомьтесь с сайтом и назовите сроки и цену за перевод всего сайта. Бюджет до 15000 р.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно поисковое продвижение сайта

    Здравствуйте, нужно продвинуть сайт kartinymaslom.ru Не пишите ответы на автомате, читать не буду. Ознакомьтесь с сайтом и коротко напишите перечень работ, которые вы будете выполнять, сколько будет стоить, и какие сроки, чтобы поднять сайт в топ ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ivansey
Иван 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Настроить парсинг в Wordpress Wp all import
WordPress
Отличный заказчик, точно была поставлена задача, отвечал быстро. Рекомендую его.
Все сделано. Результатом доволен. Спасибо!
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