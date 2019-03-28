Full stack разработчик

Full stack разработчик на PHP и JS, NodeJS и PUG. Разрабатываю сайты, начиная от одностраничных сайто, и заканчивая браузерными играми. Только начинаю свой путь во фрилансе. Ответсвенно отношусь к работе, коммуникабелен, отлично работаю в команде, выслушиваю любую критику.