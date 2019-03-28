ivansey

Иван Панасюк ivansey

 
21 годРоссия/Россошь
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full stack разработчик

Full stack разработчик на PHP и JS, NodeJS и PUG. Разрабатываю сайты, начиная от одностраничных сайто, и заканчивая браузерными играми. Только начинаю свой путь во фрилансе. Ответсвенно отношусь к работе, коммуникабелен, отлично работаю в команде, выслушиваю любую критику.

PHPJavascriptNode.jsБраузерная игра
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Требуется скопировать меню. php + html
Несмотря на молодой возраст исполнитель удивил профессионализмом, ответственностью, и желанием делать свою работу хорошо. Желаю ему всяческих профессиональных и творческих успехов, и рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Был практически всегда на связи, четко ставил цель и говорил о каких либо недочетах. Рекомендую!
Ответный отзыв
raelm
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
9 баллов
5 лет назад
Настроить парсинг в Wordpress Wp all import
Все сделано. Результатом доволен. Спасибо!
Отличный заказчик, точно была поставлена задача, отвечал быстро. Рекомендую его.
Ответный отзыв