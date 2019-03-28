Full stack разработчик
Full stack разработчик на PHP и JS, NodeJS и PUG. Разрабатываю сайты, начиная от одностраничных сайто, и заканчивая браузерными играми. Только начинаю свой путь во фрилансе. Ответсвенно отношусь к работе, коммуникабелен, отлично работаю в команде, выслушиваю любую критику.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Katttarinawriter.ru93 просмотра
- REKLAINER99 просмотров
- Сайт по доставке еды150 просмотров
- Мой личный сайт141 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Несмотря на молодой возраст исполнитель удивил профессионализмом, ответственностью, и желанием делать свою работу хорошо. Желаю ему всяческих профессиональных и творческих успехов, и рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Был практически всегда на связи, четко ставил цель и говорил о каких либо недочетах. Рекомендую!
$3
9 баллов
5 лет назад
Все сделано. Результатом доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, точно была поставлена задача, отвечал быстро. Рекомендую его.