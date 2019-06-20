Для сайта необходимо написать seo текст

Здравствуйте! Проекту требуется автор статей на тему кредитов, микрозаймов, ипотеки, бухгалтерии и т.д. Пример, одной из задач: Необходим качественный копирайт на тему "чем отличается рассрочка от ...
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Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта promteplitsy.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю
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