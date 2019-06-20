Для сайта необходимо написать seo текст

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок262 просмотра

Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта promteplitsy.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю 

6 лет назад
raelm
53 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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