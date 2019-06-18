Необходимо написать 1 статью

Необходимо написать хорошую статью на тему:

- Фибра усиленная полипропиленовая для тяжелых бетонов

Пожелания:

- Статья должна быть информационная, чтобы люди понимали что это и для чего это.

- Примерно 3000-4000 символов.

- Где можно взять инфу по данному материалу:

1) https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-fibrobetonnyh-konstruktsiy

2) https://cyberleninka.ru/article/n/prochnostnye-i-teplofizicheskie-svoystva-betona-s-polipropilenovoy-fibroy-v-usloviyah-temperaturnogo-rezhima-standartnogo-pozhara

- Текст должен быть структурирован, должны использоваться списки и заголовки.