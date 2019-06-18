Нужны тексты для сайта автосалона (15 текстов по 1500 символов) ТЗ предоставлю. Важно - в заявке указывайте примеры текстов автомобильной тематики, стоимость за текст/символы и примерные сроки.
Необходимо написать 1 статью
Необходимо написать хорошую статью на тему:
- Фибра усиленная полипропиленовая для тяжелых бетонов
Пожелания:
- Статья должна быть информационная, чтобы люди понимали что это и для чего это.
- Примерно 3000-4000 символов.
- Где можно взять инфу по данному материалу:
1) https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-fibrobetonnyh-konstruktsiy
2) https://cyberleninka.ru/article/n/prochnostnye-i-teplofizicheskie-svoystva-betona-s-polipropilenovoy-fibroy-v-usloviyah-temperaturnogo-rezhima-standartnogo-pozhara
- Текст должен быть структурирован, должны использоваться списки и заголовки.
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