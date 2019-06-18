Тексты для сайта автосалона

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок396 просмотров

Нужны тексты для сайта автосалона (15 текстов по 1500 символов)

ТЗ предоставлю.

Важно - в заявке указывайте примеры текстов автомобильной тематики, стоимость за текст/символы и примерные сроки.

6 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров