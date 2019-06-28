Написать несколько текстов

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок362 просмотра

Написать несколько коротких текстов по 1000 символов бп.

На юридическую тематику. 

Тексты для сайта, описывающий услуги фирмы. 

Тексты должны иметь 2-4 подзаголовков. Если уместно, то один список. Каждый текст имеет название, которое является главной ключевой фразой. В текстах, в первом предложении нужно упоминать эту ключевую фразу, и затем ещё 2 раза (один из которых в названии Подзаголовков. Уникальность 100%. Грамотность. 

Подробности (названия статей и сайт) вышлю лично. Сделать нужно сегодня. 80 р. 1000 символов бп. 

6 лет назад
AlisaYa
Алиса 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$8
1 день
Ольга прекрасно и очень быстро написала тексты. Без единого нарекания. Все четко. Спасибо!
Все прошло отлично. Быстрые проверка и оплата. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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