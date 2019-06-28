Написать несколько текстов

Написать несколько коротких текстов по 1000 символов бп.

На юридическую тематику.

Тексты для сайта, описывающий услуги фирмы.

Тексты должны иметь 2-4 подзаголовков. Если уместно, то один список. Каждый текст имеет название, которое является главной ключевой фразой. В текстах, в первом предложении нужно упоминать эту ключевую фразу, и затем ещё 2 раза (один из которых в названии Подзаголовков. Уникальность 100%. Грамотность.

Подробности (названия статей и сайт) вышлю лично. Сделать нужно сегодня. 80 р. 1000 символов бп.