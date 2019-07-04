Требуется копирайтер, который имеет опыт написания материалов по информационным системам (1-С, ЛИС, CRM). Четкое ТЗ гарантирую, предлагайте свои ставки.
Ищем автора статей по тематикам: водно-моторный спорт, экология, ВИЭ
Ищем автора статей по тематикам: водно-моторный спорт, экология, ВИЭ
На постоянной основе нужен автор статей, 5-6 К в неделю, требуемая уникальность текста - от 90%. Нужно интересные, читабельные, красиво написанные статьи
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