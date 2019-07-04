Ищем автора статей по тематикам: водно-моторный спорт, экология, ВИЭ

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Завершен11 заявок188 просмотров

Ищем автора статей по тематикам: водно-моторный спорт, экология, ВИЭ

На постоянной основе нужен автор статей, 5-6 К в неделю, требуемая уникальность текста - от 90%. Нужно интересные, читабельные, красиво написанные статьи

6 лет назад
newbywer28
Влад 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

p_petko
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$12500
7 дней
Escrow
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$6
3 дня
Escrow
Спасибо
Всё идеально - задача поставлена чётко, предоставлены ключевые слова и источники, быстрая проверка и оплата текстов.

Заявки фрилансеров

p_petko
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад