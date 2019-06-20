Копирайтер с опытом написания текстов по теме- Строительство домов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок151 просмотр

Требуется копирайтер с пониманием тематики строительствадля написания текстов коммерческой направленности- оказание услуг по строительству загородных домов. 

-Обязательно примеры Ваших работ по данной тематике.

-Ваша цена за 1000 знаков копирайтинга.

6 лет назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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