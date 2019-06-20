Текст на определенную тему, нужно сделать более интересным и и легче воспринимаемым на слух. Текст нужно адаптировать под интересный рассказ на молодежную аудиторию для видео на ютюб. Канал развлекательно-познавательный. Ведущий мужчина. Примеры видео других каналов направим, темы отличаются. ...
Нужен копирайтер. Кредитная тематика, микрозаймов
Здравствуйте!
Проекту требуется автор статей на тему кредитов, микрозаймов, ипотеки, бухгалтерии и т.д.
Пример, одной из задач:
Необходим качественный копирайт на тему "чем отличается рассрочка от кредита"
Разделы статьи:
что такое кредит
что такое рассрочка
в чем разница
что лучше кредит или рассрочка
как оформить рассрочку
где оформить рассрочку
все плюсы и минусы
Статья должна быть по стилю похожа как тут:
https://kreditkarti.ru/mozhno-li-vzyat-mikrozaym-s-plohoy-kreditnoy-istoriey
https://bankiros.ru/wiki/term/perevod-s-karty-na-kartu-vozrozhdenie
1. Не коверкайте слова, пишите понятно и по-человечески. Уникальность специально установил 80%, не ищите синонимы общеизвестных слов для погони за уникальностью!
2. Не используйте большое количество “вводных слов” — “например”, “поэтому”, “итак”, “все очень просто" и т.д.
3. Полный охват темы
4. Не используйте конструкции из нескольких прилагательных — “какой прекрасный и замечательный снежно-белый снеговик”
5. Не надо разбавлять длину текста и “лить воду”. Пишем конкретно по теме с четкой логической структурой.
6. Обязательно использовать списки, цитаты (выделение главного), какие-то замечания и прочие прелести разметки и форматирования документов. Он должен быть живой, а не простыня текста. Используйте вводную часть (1 абзац) и заключение. Заголовки 1-2-3.
7. Не пишите цифры буквами
8. Ссуда это не кредит!!! Не используйте термин "ссуда", если статья не про ссуду.
9. Абзацы не должны быть слишком длинные.
10. Интересный и не рваный слог. Доводите мысли до конца, не перескакивайте с одного на другое
Текст должен быть с оценкой не ниже 8.1 по сервису - https://glvrd.ru/
Уважаемые авторы!
Хотим увидеть пожелания по оплате за 1к знаков без пробелов и примеры ваших работ.
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