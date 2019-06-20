Нужен копирайтер. Кредитная тематика, микрозаймов

Здравствуйте!

Проекту требуется автор статей на тему кредитов, микрозаймов, ипотеки, бухгалтерии и т.д.

Пример, одной из задач:

Необходим качественный копирайт на тему "чем отличается рассрочка от кредита"

Разделы статьи:

что такое кредит

что такое рассрочка

в чем разница

что лучше кредит или рассрочка

как оформить рассрочку

где оформить рассрочку

все плюсы и минусы

Статья должна быть по стилю похожа как тут:

https://kreditkarti.ru/mozhno-li-vzyat-mikrozaym-s-plohoy-kreditnoy-istoriey

https://bankiros.ru/wiki/term/perevod-s-karty-na-kartu-vozrozhdenie

1. Не коверкайте слова, пишите понятно и по-человечески. Уникальность специально установил 80%, не ищите синонимы общеизвестных слов для погони за уникальностью!

2. Не используйте большое количество “вводных слов” — “например”, “поэтому”, “итак”, “все очень просто" и т.д.

3. Полный охват темы

4. Не используйте конструкции из нескольких прилагательных — “какой прекрасный и замечательный снежно-белый снеговик”

5. Не надо разбавлять длину текста и “лить воду”. Пишем конкретно по теме с четкой логической структурой.

6. Обязательно использовать списки, цитаты (выделение главного), какие-то замечания и прочие прелести разметки и форматирования документов. Он должен быть живой, а не простыня текста. Используйте вводную часть (1 абзац) и заключение. Заголовки 1-2-3.

7. Не пишите цифры буквами

8. Ссуда это не кредит!!! Не используйте термин "ссуда", если статья не про ссуду.

9. Абзацы не должны быть слишком длинные.

10. Интересный и не рваный слог. Доводите мысли до конца, не перескакивайте с одного на другое

Текст должен быть с оценкой не ниже 8.1 по сервису - https://glvrd.ru/

Уважаемые авторы!

Хотим увидеть пожелания по оплате за 1к знаков без пробелов и примеры ваших работ.