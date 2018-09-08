Добавить два текста на Joomla

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки167 просмотров

Добавить тексты на Joomla! 3.6.5, размер шрифта маленький, заголовок h1, отображение в мобильной верстке.

1. Два сео-текста на две странички, добавить над подвалом сайта.

2. Убрать в ссылке , что бы была прямая ссылка и не повредить пункт меню (только для одного пункта меню)

Ссылку на сайт покажу исполнителю, если с Джумлой дружите работы немного.

Оплата Киви, ЯД и ВМ

Joomla
7 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Escrow
Уверенно выполнил задание. Рекомендую!
Коммуникация отличная, с оплатой проблем нет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад