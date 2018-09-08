Добавить два текста на Joomla

Добавить тексты на Joomla! 3.6.5, размер шрифта маленький, заголовок h1, отображение в мобильной верстке.

1. Два сео-текста на две странички, добавить над подвалом сайта.

2. Убрать в ссылке , что бы была прямая ссылка и не повредить пункт меню (только для одного пункта меню)

Ссылку на сайт покажу исполнителю, если с Джумлой дружите работы немного.

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