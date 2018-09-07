Сделать копию сайта на WP

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок234 просмотра

Есть сайт покажу урл в личку. Нужна полная копия на WP. Опишу функционал сайта сайт состоит из добавленных анкет, категорий выводящих эти анкеты, анкеты можно оплатить на месяц, но нужно сделать что бы и бесплаьтно можно было добавлять. Нужно так что бы он так же был как и сайт с которого копия делается валидным, кроссбраузерным, адаптивным. 

Прошу писать кто реально готов сделать.

WordPress
7 лет назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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