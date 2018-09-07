Сделать копию сайта на WP

Есть сайт покажу урл в личку. Нужна полная копия на WP. Опишу функционал сайта сайт состоит из добавленных анкет, категорий выводящих эти анкеты, анкеты можно оплатить на месяц, но нужно сделать что бы и бесплаьтно можно было добавлять. Нужно так что бы он так же был как и сайт с которого копия делается валидным, кроссбраузерным, адаптивным.

Прошу писать кто реально готов сделать.