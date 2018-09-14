Срочно 1 правка на сайте с неткат

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Завершен4 заявки295 просмотров

Верхний заголовок, который ейчас H1 выводится только в админ панели без возможности редактирования H1.  

нужно убрать данный заголовок из H1 в DIV - приложен скрин что он не редактируется. нужно этот заголовок в див поставить. а из н1 убрать

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

ByguMan
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо за сотрудничество, все быстро, четко и как нам нужно.
Очень понравилось работать с данным заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

ByguMan
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад