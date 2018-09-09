Натянуть на WP

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Завершен6 заявок232 просмотра

Необходимо верстку натянуть на WP

Верстку покажу в ЛС

Сделать нужно к понедельнику

Сайт простой

WordPress
7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Рекомендую! Работу выполнена на высшем уровне!
Рекомендую! Заказчик объяснил всё чётко и понятно. С оплатой проблем не возникло! Приятный человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад