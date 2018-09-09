Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress. Пишите Цену, Сроки. Спасибо за внимание.
Натянуть на WP
Необходимо верстку натянуть на WP
Верстку покажу в ЛС
Сделать нужно к понедельнику
Сайт простой
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно привести страницу товаров в соответствие с макетом: 1) переместить блок Изображения и галереи во вкладку Описание (слева) 2) переместить блок Краткого описания во вкладку Описание (справа над блоком Детальное описание) 3) Добавить ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать простой новостной сайт на Wordpress. Сверстать, подключить, разместить на сервере, настроить. Контент не нужен. Весь сайт это просто новостная лента с группировкой по месяцам и с тэгами. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить тексты на Joomla! 3.6.5, размер шрифта маленький, заголовок h1, отображение в мобильной верстке. 1. Два сео-текста на две странички, добавить над подвалом сайта. 2. Убрать в ссылке , что бы была ...Завершен7 лет назад
- $15
Здравствуйте, нужно найти настроить шаблон violet (cms osclass), когда я импортируюобъявления плагином universal xml importв шаблон violet,картинки в карусели показываются в уменьшенном виде 4х8 пикселей (на видео все видно https://youtu.be/CxOxbvifKmE),а если сменить тему на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $200
Описание ТЗ https://docs.google.com/document/d/1S5kcWYG2pX7BcM2YIOWVsriHu6sBo0JINilcdRLyIZE/edit?usp=sharingЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать правки на сайте opencart Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас ТЗ покажу в ЛССистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго, хостеры отключили сайт на CMS MODx по подозрению в майнинге. надо почистить от взлома и закрыть дырку. Пишите цену и срокиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Первоначальные задачи: 1. Решить вопрос с ценами. 2. Акции по промокоду.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Проект на joomla, есть мобильное меню, в мобильно меню есть разделы, выделенные заголовками, по всей видимости заголовки берутся из наименования модулей меню, вот эти заголовки нужно обернуть в ссылки. Или обернуть прямо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад