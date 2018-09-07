Фулстек разработчик Битрикс на спринт внесения корректировок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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- Мероприятия.Фильтры > Убрать  

- Меню мобильной версии должно складываться после выбора 

- Убрать фактуру из всех шрифтов 

- Заглушка для разделов Релокационные услуги и ПиО 

- Отсылка на почту данных формы подписки и формы заказа услуг 

- Настроить на кружках соц. сетях ссылки 

- Адаптив материалов ИА 

- Поисковая форма в ИА на малых разрешениях 

- Футер на малых разрешениях сделать 

Управление процессом в Jira. 

Денег без выполненной в полном объёме работы не плачу. 

Срыв сроков штрафуется. 

Ссылку на тестовую площадку вышлю в личку.

7 лет назад
Amakudary
39 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад

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