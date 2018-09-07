Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress. Пишите Цену, Сроки. Спасибо за внимание.
Фулстек разработчик Битрикс на спринт внесения корректировок
- Мероприятия.Фильтры > Убрать
- Меню мобильной версии должно складываться после выбора
- Убрать фактуру из всех шрифтов
- Заглушка для разделов Релокационные услуги и ПиО
- Отсылка на почту данных формы подписки и формы заказа услуг
- Настроить на кружках соц. сетях ссылки
- Адаптив материалов ИА
- Поисковая форма в ИА на малых разрешениях
- Футер на малых разрешениях сделать
Управление процессом в Jira.
Денег без выполненной в полном объёме работы не плачу.
Срыв сроков штрафуется.
Ссылку на тестовую площадку вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
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