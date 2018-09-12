Вывести данные по API в Laravel 5.4

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Завершен3 заявки171 просмотр

Есть работающий проект GeoGame и в нем по окончанию матча формируется рейтинговая таблица игроков.

Разработчики предоставили API и теперь на своем сайте мероприятия можно оперативно выводить эти данные.

Берем данные: https://www.geogame.me/

Выводим: http://voyager.masschess.com.ua/winners (работает на Laravel)

API: https://docs.google.com/document/d/1aiQ8PBXChm1M0rlEiwygyiyiG2qIhIFrtC9P4HnvBg8/edit#heading=h.z5yxfeqkruk1

Laravel
7 лет назад
Byrui
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mrcatoff
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Очень хороший программист! А что очень важное, не лениться сделать чуть большие и проявляет инициативу. Рекомендую!
Быстро ответил, списались. Сообщил что хочет и как реализовать. После поступило паро правок, оплату получил сразу после выполнения. Рекомендую данного пользователя.

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mrcatoff
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад