Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта на Joomla/Wordpress. Пишите Цену, Сроки. Спасибо за внимание.
Вывести данные по API в Laravel 5.4
Есть работающий проект GeoGame и в нем по окончанию матча формируется рейтинговая таблица игроков.
Разработчики предоставили API и теперь на своем сайте мероприятия можно оперативно выводить эти данные.
Берем данные: https://www.geogame.me/
Выводим: http://voyager.masschess.com.ua/winners (работает на Laravel)
API: https://docs.google.com/document/d/1aiQ8PBXChm1M0rlEiwygyiyiG2qIhIFrtC9P4HnvBg8/edit#heading=h.z5yxfeqkruk1
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