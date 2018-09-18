Выполнить адаптацию сайта под моб. устройства (controlx)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок172 просмотра

Выполнить адаптацию сайта под мобильные устройства сайта controlx.ru

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$35
1 день
Escrow
Все прошло замечательно, спасибо
Повторная работа с Кириллом прошла отлично, возможно поработаем ещё! Спасибо!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад