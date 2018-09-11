Доработка сайта

Для завершения работ по сайту www.inf-sys.ru созданном на платформе WordPress, требуется специалист, готовый сделать работу максимально быстро и качественно.До заключения договора, специалист должен быть готов выполнить тестовое задание( разработать вкладку портфолио для данного сайта).

НО пока приступать к выполнению задания не нужно, всего лишь заявите о готовности сделать это.

Работа по договору оказания услуг и подробным ТЗ.