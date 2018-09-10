Перенос сайт на вп и внесение правок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок186 просмотров

Здравствуйте, нужно перенести одностраничный сайт и внести некоторые правки, подробнее обсудим с успешными кандидатами

7 лет назад
sergyd
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров