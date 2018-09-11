Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу. Срок максимально оперативный. Исполнитель с отзывами.
Нужно заморозить на не определенное время сайт
Нужно заморозить на не определенное время сайт,помочь выгрузить его для безопасного хранения. Остановить оплаты на digital ocean.
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