Нужно заморозить на не определенное время сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки215 просмотров

Нужно заморозить на не определенное время сайт,помочь выгрузить его для безопасного хранения. Остановить оплаты на digital ocean. 

7 лет назад
Dima66
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный специалист. Сразу доступно объяснил как все выполнит, сделал быстро и качественно. Буду обращаться как только решим вернуть сайт.
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад