Парсер гугл документов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок213 просмотров

Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу. 

Срок максимально оперативный. 

Исполнитель с отзывами. 

7 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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