Имеется действующий сайт на CMS WordPress. Сайт настроен так (за счет собственного функционала движка), что на главной вместо последних записей отображается статичная главная страница, куда выведена одна из записей. Задача: вывести на ...
Парсер гугл документов
Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу.
Срок максимально оперативный.
Исполнитель с отзывами.
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