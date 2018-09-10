Доработка сайта opencart

1) По карте sitemap.xml

1. Откорректировать генерацию даты в sitemap.xml

Такую дату:

-0001-11-30T00:00:00+02:30

Заменить на текущую дату минус 2 дня

2. Убрать в этом файле тег



2) Сделать редирект 301 со страниц со слешом на страницы без слеша

Все типы страниц: категории, подкатегории, информационные страницы, товары:

http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/ => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli

http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/ => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye

http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/polot-sush-so-stoyakom-m-obr-2300h500h600-1-nerg-termax-tm3235060/. => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/polot-sush-so-stoyakom-m-obr-2300h500h600-1-nerg-termax-tm3235060

http://smesiteli-tomsk.ru/delivery/. => http://smesiteli-tomsk.ru/delivery

3) Сделать разметку schema.org для контактов в подвале сайта

4) По пагинатору

Ссылки на другие страницы загружать без фильтра, если пользователь его не задавал

т.е. сейчас ссылка на 3 страницу грузится такая

http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj?oct_filter=1&price=4081,24671&sort=rating&order=desc&limit=15&page=3

надо http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj&page=3

Ссылка в пагинаторе на первую страницу должна быть без номера, такого вида http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj

Для вторых и последующих страниц в тайтл и дескрипшн выводить ", Страница 2 (3,4 и тд)".

Убрать вывод текста внизу страницы на вторых и последующих страницах.

5) По хлебным крошкам

Сделать хлебные крошки независимыми от пути, откуда был ппереход на страницу.

Через поиск на сайте или через каталог. В крошках должен быть всегда полный путь к товару через каталог.

6) В поиске выводится подборка товаров при переходе по товарам генерируется такая ссылка

http://smesiteli-tomsk.ru/f6003-smesitel-dlya-kuhni-vydvignoj-izliv?search=%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9

ссылка на товар из поиска должна быть такая:

http://smesiteli-tomsk.ru/f6003-smesitel-dlya-kuhni-vydvignoj-izliv/