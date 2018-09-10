Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу. Срок максимально оперативный. Исполнитель с отзывами.
Доработка сайта opencart
1) По карте sitemap.xml
1. Откорректировать генерацию даты в sitemap.xml
Такую дату:
-0001-11-30T00:00:00+02:30
Заменить на текущую дату минус 2 дня
2. Убрать в этом файле тег
2) Сделать редирект 301 со страниц со слешом на страницы без слеша
Все типы страниц: категории, подкатегории, информационные страницы, товары:
http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/ => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli
http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/ => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye
http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/polot-sush-so-stoyakom-m-obr-2300h500h600-1-nerg-termax-tm3235060/. => http://smesiteli-tomsk.ru/polotencesushiteli/m-obraznye/polot-sush-so-stoyakom-m-obr-2300h500h600-1-nerg-termax-tm3235060
http://smesiteli-tomsk.ru/delivery/. => http://smesiteli-tomsk.ru/delivery
3) Сделать разметку schema.org для контактов в подвале сайта
4) По пагинатору
Ссылки на другие страницы загружать без фильтра, если пользователь его не задавал
т.е. сейчас ссылка на 3 страницу грузится такая
http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj?oct_filter=1&price=4081,24671&sort=rating&order=desc&limit=15&page=3
надо http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj&page=3
Ссылка в пагинаторе на первую страницу должна быть без номера, такого вида http://smesiteli-tomsk.ru/penaly-dlya-vannoj
Для вторых и последующих страниц в тайтл и дескрипшн выводить ", Страница 2 (3,4 и тд)".
Убрать вывод текста внизу страницы на вторых и последующих страницах.
5) По хлебным крошкам
Сделать хлебные крошки независимыми от пути, откуда был ппереход на страницу.
Через поиск на сайте или через каталог. В крошках должен быть всегда полный путь к товару через каталог.
6) В поиске выводится подборка товаров при переходе по товарам генерируется такая ссылка
http://smesiteli-tomsk.ru/f6003-smesitel-dlya-kuhni-vydvignoj-izliv?search=%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
ссылка на товар из поиска должна быть такая:
http://smesiteli-tomsk.ru/f6003-smesitel-dlya-kuhni-vydvignoj-izliv/
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