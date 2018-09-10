Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу. Срок максимально оперативный. Исполнитель с отзывами.
Оптимизация скрипта на laravel
Требуется оптимизировать нагрузку на сервер скрипта, который написан на laravel. Скрипт делает запросы по ключевым словам.
Надо чтобы запросы шли не через апач.
Необходимые знания php, laravel, jquery, css.
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