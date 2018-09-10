Медленно загружается баннер на главной

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Задача: оптимизировать загрузку баннера на главной (он тормозит загрузку главной страницы). Работали SEO-шники, оптимизировали главную страницу так, что она начала загружатся не 1-2 сек. а 5-7 сек.

CMS: Magento v 1.9.1

От исполнителя:

  • опыт работы с подобными задачами;
  • в заявке указывать срок и стоимость работы;
  • наличие skype
Magento
7 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров