Необходимо реализовать интеграцию SIP телефонии с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Необходимо реализовать интеграцию SIP телефонии с сайтом 

Требуется интегрировать модуль звонков SIP на веб-сайт 

Возможно написание модуля звонков на html или php движке 

Функционал разрабатываемого модуля звонков следующий: 

1. Совершение исходящих звонков 

2. Приём входящих  

3. Сохранение аудиозаписей звонков  

HTMLPHP
7 лет назад
Efimenko_Nikolay
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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