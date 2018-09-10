Добавить многоязычность на сайт

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Закрыт6 заявок115 просмотров

Всем доброго времени суток. Интересует добавление многоязычности на сайт http://adiletcollege.kz/

3 языка. Перевод и наполнение делаем сами

Верстка на бутстрапе

Движок вордпресс (натягивали вручную, большинство текстовой информации в записях)

BootstrapWordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров