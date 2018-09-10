Спарсить лендинг

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Закрыт5 заявок173 просмотра

Необходимо спарсить лендинг, заменить контент( картинки и текст), настроить отправку заявок.

Лендинг:

https://goo.gl/56FWsi

В заявке указывайте сроки и цену

7 лет назад
prof2007
Наталия 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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