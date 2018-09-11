Нужен программист yii2 framework для работы с проектом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Автопортал на фреймворке Yii2, нужно сделать доработки по ТЗ.

Ищу специалист для написания функционала.

Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ.

Текущие задачи прокомментировал в в видео.

https://yadi.sk/i/fpk75-d-E28cWA

Список задач:

https://docs.google.com/document/d/1fsTtkY5Cx5CbQfvXY-_cnLAhXjAh3MxYsqWcgB0X2BI/edit?usp=sharing

Сайт на VDS сервере.

Все доступы для ознакомления с проектом предоставлю.

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