Добрый день коллеги, требуется сделать парсер из гугл документов (размеченная таблица Эксель) информации в базу данных и настроить вывод на веб-страницу. Срок максимально оперативный. Исполнитель с отзывами.
Нужен программист yii2 framework для работы с проектом
Автопортал на фреймворке Yii2, нужно сделать доработки по ТЗ.
Ищу специалист для написания функционала.
Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ.
Текущие задачи прокомментировал в в видео.
https://yadi.sk/i/fpk75-d-E28cWA
Список задач:
https://docs.google.com/document/d/1fsTtkY5Cx5CbQfvXY-_cnLAhXjAh3MxYsqWcgB0X2BI/edit?usp=sharing
Сайт на VDS сервере.
Все доступы для ознакомления с проектом предоставлю.
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