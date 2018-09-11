Добавить поле для текстовой информации на карточку товара (WP)

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Завершен3 заявки129 просмотров

Речь о сайте https://ab-resurs.ru/, именно о карточках аккумуляторов, например:

https://ab-resurs.ru/battery/clark-fx-20-25-br-5-pzb-325/

https://ab-resurs.ru/battery/electrolux-sr-5130-b-3-pzs-240/

https://ab-resurs.ru/battery/habeko-tpc16-2-pzs-160/

и т.д.

Необходимо добавить добавить поле в карточку аккумулятора для возможности добавления любой текстовой информации - под блок "Найдите подходящий товар". 

Сделать: сейчас. Оплата на вашу банковскую карту в любую страну. В предложениях сразу же пишите размер оплаты.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Внес правки в сайт на вордпрессе. Рекомендую!
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kmmakarov
Кирилл 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад