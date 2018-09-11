Автопортал на фреймворке Yii2, нужно сделать доработки по ТЗ. Ищу специалист для написания функционала. Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ. ...
Добавить поле для текстовой информации на карточку товара (WP)
Речь о сайте https://ab-resurs.ru/, именно о карточках аккумуляторов, например:
https://ab-resurs.ru/battery/clark-fx-20-25-br-5-pzb-325/
https://ab-resurs.ru/battery/electrolux-sr-5130-b-3-pzs-240/
https://ab-resurs.ru/battery/habeko-tpc16-2-pzs-160/
и т.д.
Необходимо добавить добавить поле в карточку аккумулятора для возможности добавления любой текстовой информации - под блок "Найдите подходящий товар".
Сделать: сейчас. Оплата на вашу банковскую карту в любую страну. В предложениях сразу же пишите размер оплаты.
Выбранный исполнитель
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