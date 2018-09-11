Добавить поле для текстовой информации на карточку товара (WP)

Речь о сайте https://ab-resurs.ru/, именно о карточках аккумуляторов, например:

https://ab-resurs.ru/battery/clark-fx-20-25-br-5-pzb-325/

https://ab-resurs.ru/battery/electrolux-sr-5130-b-3-pzs-240/

https://ab-resurs.ru/battery/habeko-tpc16-2-pzs-160/

и т.д.

Необходимо добавить добавить поле в карточку аккумулятора для возможности добавления любой текстовой информации - под блок "Найдите подходящий товар".

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