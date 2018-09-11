Настройка интеграции АМО CRM и asterisk

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо настроить реализацию функции Click2Call из АМО в Asterisk в соответствии со следующей логикой: 

На Asterisk настроена FMC от МТС. Необходимо по нажатию на кнопку "Позвонить" направить звонок в транк FMC (для вызова менеджера по сотовому телефону НЕ СОФТФОН), после поднятия трубки, соединить менеджера с клиентом по другому транку (транк для исходящих номеров. Он настроен). 

В АМО настроены "Простые звонки" и  "Asterisk NEW". можно использовать любой.

Asterisk
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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