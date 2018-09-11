Настройка интеграции АМО CRM и asterisk

Необходимо настроить реализацию функции Click2Call из АМО в Asterisk в соответствии со следующей логикой:

На Asterisk настроена FMC от МТС. Необходимо по нажатию на кнопку "Позвонить" направить звонок в транк FMC (для вызова менеджера по сотовому телефону НЕ СОФТФОН), после поднятия трубки, соединить менеджера с клиентом по другому транку (транк для исходящих номеров. Он настроен).

В АМО настроены "Простые звонки" и "Asterisk NEW". можно использовать любой.