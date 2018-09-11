Чат на DLE 12

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок126 просмотров

Необходимо смастерить (или прикрутить) чат на сайте с DataLife Egnine 12. 

Чат обычный, не приватный, с возможностью просмотра кол-ва людей онлайн. Чат должен подхватывать пользовательскую базу сайта. Чат должен размещаться в контенте статичной страницы, и так же быть оптимизировать под мобильные устройства.

DLE
7 лет назад
Universal32
Алексей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров