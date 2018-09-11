Чат на DLE 12

Необходимо смастерить (или прикрутить) чат на сайте с DataLife Egnine 12.

Чат обычный, не приватный, с возможностью просмотра кол-ва людей онлайн. Чат должен подхватывать пользовательскую базу сайта. Чат должен размещаться в контенте статичной страницы, и так же быть оптимизировать под мобильные устройства.