Автопортал на фреймворке Yii2, нужно сделать доработки по ТЗ. Ищу специалист для написания функционала. Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ. ...
Написать программу с уведомлениями о новых заказах на tabletki.ua
Есть:
- API tabletki.ua - https://reserve.tabletki.ua/api-docs/
- личный кабинет аптеки в сервисе tabletki.ua
- ПК у оператора в аптеке с ОС Windows 7
У посетителей сайта tabletki.ua есть возможность делать заказ товаров (мед препараты) прям на сайте tabletki.ua без перехода на сайт аптеки. Такие заказы видны в личном кабинете tabletki.ua. На текущий момент оператор в аптеке не знает о том что пришел заказ в сервисе tabletki.ua и оператору приходится постоянно заходить в кабинет и проверять не появились ли заказы.
Нужна программа с функционалом проверки поступления новых заказов в личном кабинете. При появлении нового заказа должно выскакивать уведомление на ПК оператора, что пришел новый заказ. Оформление уведомления на усмотрение исполнителя. Главное чтобы уведомление было видно сразу. В идеале, моргание окошка (как в программе The Bat когда есть непрочитанные письма) + звуковое уведомление + всплывающее окно на пол экрана с возможностью сворачивания. В окошке разместить короткий текст что появился новый заказа на портале tabletki.ua, номер/дата заказа и кнопку "Посмотреть заказ" с переходом на этот заказ в сервисе tabletki.ua (если такая возможность есть в api) или просто открыть ссылку в браузере (ссылка - урл личного кабинета на tabletki.ua)
Предусмотреть:
возможность настроек в интерфейсе программы оператором: логин\пароль личного кабинета tabletki.ua.
Нужна оценка по стоимости/срокам основного функционала, описаного выше.
Также отдельно оценить такой дополнительный функционал:
Уведомления как для заказа в tabletki.ua (моргание, звук, попап), но для личного сайта клиента. Сейчас заказы с сайта клиента приходят на почту оператору. заказов всего три типа. У каждого типа свой шаблон заголовка сообщения.
Получается нужен функционал проверки почты на определенном ящике gmail (логин/пароль вводится в интерфейсе программы). По заданному фильтру по заголовку сообщения фильтровать новые письма и при появлении нового письма, попадающего в фильтр - выдавать аналогичное уведомление как для заказа в tabletki.ua (моргание, звук, попап), но с другим текстом - текст брать весь заголовок письма + дату письма. Кнопка "Посмотреть заказ" - открывает урл в браузере почты gmail, папку входящие.
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