Сделать Пуш уведомление окошко когда появляется новое сообшение в личном кабинете как у веблансера сделана внизу справо появляется маленькое окошко при переходе сразу переходим на страницу

вот по такому принципу https://www.youtube.com/watch?v=tBCAPokv-Z8