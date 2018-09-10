Сделать Пуш уведомление

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Сделать Пуш уведомление  окошко когда появляется новое сообшение в личном кабинете как у веблансера сделана внизу справо появляется маленькое окошко при переходе сразу переходим на страницу 

вот по такому принципу https://www.youtube.com/watch?v=tBCAPokv-Z8

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров